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القبض على التيك توكر إبراهيم مالك بتهمة نشر الفسق والفجور

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إبراهيم مالك
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الأربعاء، 28-09-2022 12:14 م
قال المحامي أشرف فرحات، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الـ تيك توكر إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي بالظهور مع فتيات في بث مباشر وإجراء تحديات معهن.

وأوضح فرحات بحسب موقع القاهرة 24، أنه تقدم ببلاغ ضد إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور.
وذكر فرحات في بلاغه، أن المتهم يبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، خادشة للحياء العام.
ويشتهر إبراهيم مالك بالظهور المكرر مع فتيات وسيدات من مختلف الدول العربية، فضلًا عن اشتهاره بجملة: عازب لسة ومتجوزتش مين ترضى بيا؟، الأمر الذي حوله إلى محل سخرية وانتقادات واسعة من المستخدمين على التطبيق.
 

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