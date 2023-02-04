القبض على البلوجر عسل حسام بتهمة نشر محتوى هابط

السبت، 04-02-2023
09:38 ص
اعتقلت السلطات العراق
ية البلوجر
وعارضة الأزياء عسل حسام
، في إحدى
مناطق العاصمة بغداد، بتهمة نشر المحتوى السيئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة
لمكافحة المحتوى الهابط.
وتم الاعتقال في وقت تكثّف فيه السلطات العراق
ية حملاتها
ضد المحتوى المخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد شكّلت وزارة الداخلية العراق
ية هيئة لمتابعة المحتوى
المنشور في شبكات التواصل، وتم اعتقال مشاهير كثر بنفس التهمة.
وأثار اعتقالها جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان
استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسّ بالحريات
العامة والخاصة على حد سواء.