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القبض على البلوجر عسل حسام بتهمة نشر محتوى هابط

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عسل حسام
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السبت، 04-02-2023 09:38 ص

اعتقلت السلطات العراقية البلوجر وعارضة الأزياء عسل حسام، في إحدى مناطق العاصمة بغداد، بتهمة نشر المحتوى السيئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة لمكافحة المحتوى الهابط.

وتم الاعتقال في وقت تكثّف فيه السلطات العراقية حملاتها ضد المحتوى المخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد شكّلت وزارة الداخلية العراقية هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، وتم اعتقال مشاهير كثر بنفس التهمة.

وأثار اعتقالها جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسّ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء.
 

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