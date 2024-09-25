



قال المحامي محمد حامد سالم، إنه تم إلقاء القبض على الباحث إسلام بحيري لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.

وأوضح سالم، ان إسلام بحيري تقدم باستئناف على قرار المحكمة، بالإضافة إلى دفع الكفالة الخاصة بالقضية والمقدرة بـ 20 ألف جنيه وذلك داخل خزينة نيابة مصر القديمة الجزئية.

لفت إلى أن نيابة مصر القديمة الجزئية بدوها قررت إخلاء سبيل "إسلام بحيري" بعد استئنافه على الحكم؛ ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وعليه تم ترحيل "بحيري" إلى قسم شرطة مصر القديمة لإنهاء الإجراءات وصرفه.

وبعد تقدم إسلام بحيري باستئناف على قرار تأييد سجنه 3 سنوات، تم تحديد جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف.

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، ألقت القبض على إسلام بحيري؛ لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.

وتم القبض على إسلام بحيري داخل شقة في التجمع الخامس، وجرى ترحيله إلى نيابة مصر القديمة، فيما تولى دفاع المتهم المعارضة على الحكم وأطلق سرحه.