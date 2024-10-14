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القبض على " أم يوسف الواجهة" وزوجها متلبسين بهذه الجريمة

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الإثنين، 14-10-2024 01:02 م


ألقي القبض على تيك توكر مصرية تشتهر على منصات التواصل الاجتماعي باسم "أم يوسف الواجهة" زوجها بتهمة حيازة والاتجار في المخدرات.

ووفقاً لبلاغ ورد إلى مدير أمن محافظة الإسماعيلية، فقد ضبطت الشرطة "هناء. ع" وزوجها في منطقة "أبوعطوة"، إذ عُثِر بحوزتهما على 25 كيسا من مخدر الهيروين.

وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تأتي هذه الحادثة في ظل موجة من الحملات الأمنية التي تستهدف مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يواجهون اتهامات متنوعة تتراوح بين نشر الفسق والفجور وحتى الاتجار بالمخدرات.

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