القاهرة 36 درجة.. طقس حار يجتاح مصر غدًا

الجمعة، 16-04-2021
10:02 م
المصريون
يجتاح طقس حار
معظم محافظات الجمهورية يوم غد السبت
، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، ارتفاعا فى درجات الحرارة
على كافة الأنحاء.
ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .
وتشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.
ويسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
وجاءت درجات الحرارة
كما يلي:
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.