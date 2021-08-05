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القاهرة.. أم تقتل ابنتها الشابة بإلقائها من الطابق السادس والسبب صادم

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الخميس، 05-08-2021 09:35 ص

أقدمت سيدة على قتل ابنةها بإلقائها من الطابق السادس، لعدم موافقتها على الزواج من شاب معاق ذهنيا لكنه ثري في منطقة البساتين بالقاهرة.
وتلقت الشرطة  بلاغا بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة.
وكشفت التحقيقات أن والدة الفتاة وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار، بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث.
 

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