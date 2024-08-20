



انعقدت مساء أمس الاثنين في محكمة جنايات مطروح أولى جلسات محاكمة لاعب الزمالك لكرة القدم أحمد فتوح المتهم بقتل أحد الأشخاص بالخطأ دهسا، أثناء قيادته سيارة "تحت تأثير المخدرات".

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم قام بدهس المجني عليه "أحمد السيد الشبكي" على طريق الساحل، وهو يقود سيارته تحت تأثير مخدر جوهر الحشيش، وتجاوزه الحد الأقصى للسرعة، ما تسبب في تناثر أشلاء المجني عليه.

ووجه القاضي سؤالا إلى أحمد فتوح عن تعاطيه المخدرات، لينكر اللاعب هذا الاتهام.

كما أكد فتوح في دفاعه أنه لم يتعمد قتل المتوفى، ولم يقصد التسبب في وفاته.

وقال اللاعب وهو داخل قفص الاتهام: "أنا لا أتناول المواد المخدرة، ولم أكن أقصد دهس المجني عليه، وأعتذر لأسرته، وما حدث هو قتل خطأ فقط".

وطالب أشرف عبد العزيز، محامي المتهم من هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية بكافة الضمانات، وذلك لأنه العائل الوحيد لوالديه المسنين، وحتى يتفاوض مع أسرة الضحية من أجل التصالح.

ولكن المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة أحمد فتوح إلى يوم 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس اللاعب.