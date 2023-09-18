القاضي قرر التنحي.. تطورات مفاجئة في قضية فاطمة المؤمن

الإثنين، 18-09-2023
11:07 ص
حددت محكمة كويتية جلسة 27 سبتمبر لنظر قضية الفاشينستا فاطمة المؤمن
المتهمة بالتسبب في حادث مروري نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.
وجاء ذلك بعد تنحي القاضي الذي كان ينظر القضية بالجلسة الماضية. حسب "المجلس".
وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت
، احتجزت الفاشينستا، للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم هي( القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).