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القاتل الحقيقي يفاجئ المحكمة ويظهر في القاعة خلال نظر استئناف صيدلي الدقهلية

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الإثنين، 12-08-2024 01:47 م


شهدت محكمة جنايات استئناف محافظة الدقهلية، لحظة غير متوقعة حينما اعترف شخص من داخل قاعة المحكمة بأنه القاتل الحقيقي في قضية قتل، مطالباً بإطلاق سراح المتهم الذي كان يقف داخل قفص الاتهام.

ووقع الموقف خلال جلسة الاستئناف المقدمة من الصيدلي "محمد. أ. ع. ع"، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بتهمة قتل "السيد م. ع. ع" عن طريق الدهس مع سبق الإصرار.

وفي وسط الجلسة، طلب رجل يدعى حسام، يبلغ من العمر 31 عاماً، الحديث أمام المحكمة، وبعدما سُمح له بالكلام، أعلن أنه القاتل الحقيقي في القضية، وأنه قرر الاعتراف بدافع ضميره، حيث لم يستطع تحمل فكرة أن يقابل الله وهو مذنب بقتل شخص وإرسال بريء إلى السجن.

 

وأشار حسام إلى أنه كان يقود السيارة وقت الحادث وفر بعد وقوع الجريمة، مشيراً إلى أن الشخص المتهم كان قد اتُهم فقط لأنه مالك السيارة.

 وبعد استماع المحكمة لتفاصيل اعترافه، قررت حبس المتهم الجديد وحجز القضية للنطق بالحكم في الأسبوع المقبل.

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