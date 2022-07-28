القائم على البحث العلمي يكشف نوع اللحوم التي وجدوها مخلوطة بالخنازير ومع مَن؟

الخميس، 28-07-2022
09:53 ص
كشف الدكتور عمرو
مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة السابق والقائم على إعداد الدراسة الصادمة
عن وجود لحوم كلاب
وحمير وخنزير في أسواق مصر، تفاصيل الدراسة وكيف اكتشفت تلك
الكارثة.
وقال وفقاً لـ"
العربية.نت" إنه وخلال عمادته للكلية قام بإنشاء عدة معامل للكشف على الأغذية
المعدلة وراثيا في الأسواق المصرية ومن بين المعامل التي تم اعتمادها معمل للكشف
على اللحوم والماشية.
لحوم الباعة الجائلين
وتابع أنه تم إعداد
مشروع بحثي جديد حول اللحوم المصنعة وكذلك اللحوم التي يقدمها الباعة الجائلون في
المناطق الشعبية والعشوائية، لمعرفة مكوناتها ومحتوياتها وهل مطابقة للمواصفات أم
لا؟ مضيفاً أن هذه اللحوم لا يوجد لها مصدر أو شهادة بيانات، وعندما تم إعداد
تحاليل حولها وبحث 35 عينة منها، كانت النتيجة اكتشاف 15 عينة مخالفة منها 11 عينة
لحم خنزير و3 عينات لحوم كلاب
وحمير وعينة لحوم خيل، مؤكدا أن النتيجة الخاصة
بلحوم المطاعم والمحال التجارية جاءت سليمة.
وتابع أن من بين
الأطعمة التي ثبت وجود هذه الإضافات بها هي البرغر والهوت دوج
واللحوم المفرومة
والسجق والتي تباع على عربات الباعة الجائلين.