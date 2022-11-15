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«الفيل الأزرق».. ماذا وجدوا في يد أشرف طلفاح بعد العثور عليه؟

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الفنان أشرف طلفاح
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الثلاثاء، 15-11-2022 10:21 ص


كشف التقرير المبدئي لوفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، داخل كمبوند سكني في مصر، أنه تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب.

ووفقا لوسائل إعلام، أظهر التقرير وجود علامات على وجه وبطن وقدم الفنان الراحل اليسرى، فضلا عن وجود ورم في يده اليسرى مع جحوظ بالعينين، واشتباه نزيف بالصدر والبطن، مشيرا إلى وجود عقار "dmt" (مشتقات الفيل الأزرق) بيده.

كان جثمان الفنان الراحل قد وصل إلى ثلاجة الموتى في مستشفى قصر العيني، لإنهاء إجراءات نقله إلى الأردن، وتم تسليم جميع متعلقاته إلى ذويه.

كانت مصادر مطلعة على سير التحقيقات في الوفاة، قد نفت ما تردد عن التحفظ على الفنان الأردني منذر رياحنة للتحقيق معه بشأن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح، مضيفة أن رياحنة حرص على التواجد داخل المستشفى، أثناء إنهاء الإجراءات المتعلقة بالوفاة.
 

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