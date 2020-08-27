الفيضانات تطيح بعشرات الأسر في السودان والدولة تتحرك

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فيضانات السودان
فيضانات السودان
 
الخميس، 27-08-2020 09:39 م أحمد سالم
تسبب فيضان النيل بقى سقادي بوحدة الانقاذ الإدارية في انهيار 28 منزلا كليا ومحاصرة مرافق حيوية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن عمر علي محمد خير ، المدير التنفيذي لمحلية الدامر، تفقد القرى المتضررة، حيث يواجه سكان المنطقة صعوبة بالغة في التنقل للحصول على احتياجاتهم الضرورية بجانب نقص في الخبز والغاز والوقود.

وأشارت الوكالة إلى أن المدير التنفيذي لمحلية الدامر تعهد خلال زيارته لمنطقة سقادي، بتوفير الاحتياجيات العاجلة من مواد الايواء والغذاء والخيش ووجه بتعلية التروس الواقية ومراجعة مناطق الهشاشة بحانب الحصر الدقيق لكل المواطنين المتضررين والمناطق التي تحاصرها مياه الفيضانات واشاد بالجهود التي تبذلها غرفة الطوارئ بالمحلية ومواطني المنطقة لدرء الآثار السالبة لفيضان النيل

وناشد المسؤول المحلي جميع الجهات لتقديم يد العون والمساعدة لانقاذ الوضع الذي  يشير لحدوث كارثة انسانية بالمنطقة.
 

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