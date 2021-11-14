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الفيديو المخل لـ بيبي بوشهري يحصد 20 مليون مشاهدة في ساعات

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بيبي بوشهري
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الأحد، 14-11-2021 11:14 ص

لا زال الفيديو المخل الذي جمع الممثلة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية بيبي بوشهري بحبيبها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر الترند بقوة، وسط هجوم عنيف عليها، الأمر الذي دفع الأمن إلى إلقاء القبض عليها.
 وفي التفاصيل، أفادت معلومات جديدة عن بيبي، أنها ظهرت وهي تمارس العلاقة مع الشاب الذي ظهر معها في الفيديو المسرب، اضافة الى قيامها بحركات خادشة للحياء.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن مشاهدات الفيديو تعدت الـ 20 مليوناً في يوم واحد، مع الاشارة الى أن الشرطة ألقت القبض عليها بتهمة خدش الحياء، ويتم التحقيق معها.
من جهتهم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكون العقوبة قاسية جداً، لتكون عبرة لغيرها، ووصل الحد إلى المطالبة بإعدامها.
 

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