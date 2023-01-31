قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس صانعي المحتوى (يوتيوبرز وتيكتوكرز) محمد حسام الدين الشهير بـ بسة وبسمة حجازي الشهيرة بـ وردة 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وكشف مصدر قانوني من هيئة الدفاع التي حضرت مع المتهمين لـ الشروق تفاصيل التحقيق، حيث تم اتهام الشاب والشابة المقيمين في الإسكندرية بنشر أخبار كاذبة من خلال فيديو فكاهي كانا قد نشراه منذ أسبوعين تقريبا، يمثل موقف حبس بسة وزيارة وردة له في التخشيبة.

الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات خلال الفترة القصيرة الماضية جسد فيه أصدقاء للشابين شخصيات أخرى من بينها حرس الزنزانة وصديق البطل المحبوس.

وأوضح المصدر أن هذا الفيديو هو الوحيد الذي واجهت النيابة به المتهمين، اللذين نفيا تماما وجود أي قصد جنائي، مؤكدين أنهما يهدفان إلى الإضحاك والانتشار وزيادة كم المشاهدات والتفاعل.

وردا على سؤال المحقق حول ظروف صناعة الفيديو، قال المتهمان إنهما لم يصطنعا مكانا يشبه التخشيبة أو الزنزانة، بل صوّرا الفيديو في كافيتيريا بالإسكندرية بها باب حديدي استغلاه على شكل باب زنزانة.

ومنذ انتشار خبر القبض على المتهمين زاد عدد مشاهدات الفيديو محل الواقعة والفيديوهات الأخرى لهما بشكل ملحوظ، كما زاد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حساباتهما.