الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر

الأربعاء، 16-02-2022
12:26 م
أثار مطرب المهرجانات عمر كمال
، جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وأصدرت
نقابة المهن الموسيقية في مصر مساء الثلاثاء بيانًا أعلنت فيه إيقافه وإحالته
للتحقيق لإساءته للفنان هاني شاكر
نقيب الموسيقيين في فيديو لايف عبر حسابه خلال
وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.
وظهر عمر كمال
، فيديو فيديو لايف عبر حسابه تحدث فيه بشكل غير لائق عن
الفنان هاني شاكر
، حيث ردًّ على متابع، قال له: "هاني شاكر
هيمرجحك"
قائلًا: "مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي، مفيش حد بيعرف يمرجحني، أنا بشتغل
وفرقتي في كل حتة، جوه وبرا، وفوق وتحت يا قلبي، يمرجح اللي زيك يا كوكو".
وكشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، أن عمر كمال
لم يكن بوعيه، وكان تحت
تأثير الكحوليات.
من ناحيته، قال عمر كمال
إنه لم يخطأ في هاني شاكر
بينما كان يدافع عن نفسه
بعد تعرضه للإساءة من متابع قال له "هاني شاكر
هيمرجحك"، مشيرًا إلى أنه
لم يرى أي شيء خطأ فيما فعله، وعبر عن غضبه لاتهام البعض له بالسكر، كما أكد أنه
اعتذر لـ هاني شاكر
وأعضاء نقابة الموسيقيين
من خلال رسالة، قال فيها: أنت جزمتك
فوق راسي، واستحالة أي حد في مصر يغلط في حضرتك"، معقبًا: أنا مقدرش أغلط في
حد، أنا راجل بشرف بلدي وظهرت أمام 5 آلاف فرد في حفلتي بأمريكا ورفعت علم بلدي".
شاهد الفيديو بالضغط هنا
: