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الفيديو الذي لم يُنشر من حلقة ريهام سعيد التي أحدثت ضجة

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الفيديو الذي لم يُنشر من حلقة ريهام سعيد التي أحدثت ضجة

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صورة من الفيديو
 
الإثنين، 07-12-2020 03:47 م المصريون

أحدثت حلقة الإعلامية ريهام سعيد، التي رصدت طرق اصطياد الحيوانات، ضجة كبيرة ادت إلى صدور قرار من الهيئة الوطنية للإعلام بوقف برنامجها وإحالتها للتحقيق، كما أصدرت قناة "النهار" بيانًا اعتذرت فيه وحذفت الحلقة من على جميع المنصات.
وبعد ساعات من إغلاق ريهام سعيد، حساباتها على السوشال ميديا، عادت مرة أخرى من بوابة “إنستجرام"، إثر أزمة “الثعلب”التي أحدثتها الحلقة الثالثة من برنامج “صبايا الخير”.
وعرضت ريهام لتعرض فيديو جديدا من الحلقة المثيرة للجدل، أفادت أنه “الجزء الثاني الذي لم يعرض على شاشة التلفزيون”، معلقة عليه بالقول: “الحلقة كانت عن الصيادين وليس عن الحيوانات”.
ويتضمن الفيديو الجديد – الجزء الثاني بحسب سعيد – مشاهد لمجموعة من الأشخاص وهم يحاولون اصطياد أفعى خطيرة، عبر تتبع أثارها، فيما يقدم أحدهم شرحا عن نوع الأفعى “كوبرا” وكيف يستطيعون التفريق بين الأنثى والذكر منها.
 

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