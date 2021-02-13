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الفيديو الذي تسبب في هجوم عنيف على زوجة أحمد السقا

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السقا وزوجته
 
السبت، 13-02-2021 01:19 م محمد فضل

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عنيفًا على مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،
وجاء هجوم الجمهور على "الصغير" بعد ظهورها بمكياج صاخب وهي تتراقص على نغمات أحدى الأغنيات، على الرغم من عدم مرور أيام على وفاة والدها خبير التجميل محمد الصغير، فيما قالت لها مصورة الفييديو :" وحشتنا يا مها"، لترد الأخيرة بضحك عالي.
وجاءت أبرز التعليقات على الفيديو: "حرام عليكي والدك لسه متوفي"، "ايه كمية الماكياج دي"، ليه كدا لم يمر 10 أيام".
كان الفنان أحمد السقا أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.
ونعى "الصغير" عدد كبير من الفنانين والفنانات وحضروا جنازته وشاركوا في العزاء.
 

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