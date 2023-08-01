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الفيديوهات الإباحية دمرت حياتها.. سارة تطلب الخلع أمام محكمة التجمع الخامس

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ارشيفية
الثلاثاء، 01-08-2023 01:06 م

أقامت "سارة. ا"، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب خلع زوجها، مُبررة طلبها "بيتفرج على صور وفيديوهات إباحية".

تقول سارة في دعواها إنها عاشت حياة زوجية فريدة من نوعها، فزوجها نفذ كل طلباتها من أجل الارتباط بها، لكن بعد انتقالهما لعش الزوجية اكتشفت كل عيوبه.

أضافت الزوجة أنها بعد الزواج شعرت بملل شديد خلال تواجد زوجها في العمل فطالبته بقضاء الوقت بمنزل أهلها، رفض الزوج طلبها قائلًا: "شوفي البيت ومسؤوليته، اطبخي واغسلي وارتاحي".

ذكرت الزوجة أنها اكتشفت أن زوجها "مدمن على الأفلام الإباحية"، موضحة أنها فتحت اللابتوب الخاص به واكتشفت زوجها على حقيقته "حاولت أكلمه لكن اتكسفت".

تابعت الزوجة: "دخلت الى غرفة النوم لمحادثته ومعرفة سبب جلوسه بمفرده، فرفع صوته وجعلنى أخرج مسرعة إلى الصالة لتشغيله تلك الأفلام في وقتها، بكيت بشدة ولم يكن أمامي وقتها إلا الانتظار حتى يخرج من الغرفة للتحدث"، مشيرة إلى عثورها على رسائل مع فتيات ليل وأفلام إباحية على هاتفه.

طلبت الزوجة الطلاق لكن شريك حياتها رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 1943 لسنة 2022، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.

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