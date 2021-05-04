الثلاثاء 04 مايو 2021
توقيت مصر 13:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة فنان شهير تزامنًا مع عرض مسلسله الرمضاني ويترك فيديو بوصيته

قرار سعودي عاجل بشأن «أم زياد» التي هزت المملكة

شاهد.. الملك سلمان يُكرّم تركي آل الشيخ ويمنحه وشاح الملك عبدالعزيز

الفنان خالد سامي يفقد الذاكرة ونجله يلجأ لحيلة غريبة لاستعادتها

تدهور حالة إيمان الحصري.. تعرف على السبب

الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من طقس اليوم

قصيدة من عائض القرني لـ" أم زياد "

إغلاق 24 مسجد في 8 مناطق بسبب " كورونا"

ما لا تعرفه عن الفنان الراحل ماهر العطار

بشري سارة من بايدن للاجئين

ADS
 

الفنان خالد سامي يفقد الذاكرة ونجله يلجأ لحيلة غريبة لاستعادتها

1632646
خالد سامي
 
الثلاثاء، 04-05-2021 11:20 ص

عرضت عائلة الفنان السعودي خالد سامي، مشاهد من مسلسلاته التي قدمها في الماضي، لاستعادة ذاكرته، في طريقة جديدة من العائلة لمساعدته على تجاوز أزمته الصحية.
ونشر نجله تركي خالد سامي، عبر صفحته الشخصية على “تويتر”، صورًا من مسلسل “أبو العصافير”، الذي أنتجه والده قبل أكثر من 15 عامًا، وأكد أنه استجاب لها عندما شاهدها.
وقال: “قاعد أوري أبوي صور من كواليس مسلسله (ابو العصافير) علشان تساعده إن شاء الله باستعادة الوعي والذاكرة، وكانت ردة الفعل جميلة جدًا أنا سعيد والله”.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع استجابة الفنان السعودي، واهتمام ابنه الواضح فيه، حيث كان الفنان سامي، قد دخل في غيبوبة لمدة 18 يومًا في مطلع العام الجاري.
 

إقرأ ايضا

820203072213142991556

وفاة فنان شهير تزامنًا مع وفاته في مشهد مسلسله الرمضاني ويترك فيديو بوصيته

image

قرار سعودي عاجل بشأن «أم زياد» التي هزت المملكة

1310640_0

شاهد.. الملك سلمان يُكرّم تركي آل الشيخ ويمنحه وشاح الملك عبدالعزيز

أخبار متعلقة

6654586-1384929255

نقل سمير غانم إلى العناية المركزة مع زوجته بسبب كورونا

111920Image1-1180x677_d

نجل مشاري البلام يستكمل دور والده في مسلسل «بيت الذل» ويبكي الجمهور

JjqKC

شاهد.. نهاية مأساوية لصاحب أشهر ضحكة في العالم

download

ضربها على مؤخرتها.. مشهد جريء بين فنان وفنانة شهيرة يغضب الجمهور(فيديو)

FB_IMG_1578118166433

غادر فرحه وطلقها بالثلاثة.. محمد رشاد يفجر مفاجآت عن مي حلمي (فيديو)

3937528

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح بـ«كورونا»