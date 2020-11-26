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الفنان المتهم بالتطبيع مع إسرائيل يخرج بتصريحات صادمة

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صورة نيجاتيف للفنان
 
الخميس، 26-11-2020 10:30 ص المصريون
خرج الفنان المصري المتهم شعبيًا بالتطبيع مع إسرائيل، عن صمته بتصريحات اعتبرها البعض صادمة، وذلك على خلفية التقاطه صورًا مع فنانين إسرائيليين في دبي،.
وقال في تصريحات لموقع "في الفن"، إنه ليس جهة أمنية حتى يطلب بطاقة هوية أو جواز سفر من أي شخص يرغب في التقاط صورة تذكارية معه، لافتًا إلى أن الأمر بأكمله حدث بالصدفة خلال تواجده في دولة الإمارات.
وأكد أنه “يلتقط يوميًا مئات الصور مع المعجبين والمعجبات خلال جولاته اليومية في أي دولة يزورها”، مشددًا على أنه لم يكن على معرفة مسبقة بهوية هؤلاء الأشخاص، ومشيرًا إلى أن هناك العديد من النجوم العرب الذين تعرضوا لمثل هذا الموقف، ولم يكن عن قصد منهم.
وتابع: أنه يمكن لأي أحد العودة إلى محرك البحث جوجل وتصفحه ومشاهدة هذه المواقف التي يقصدها، مشددًا على أن الموضوع يأتي على شكل صدفة بحتة، ونافيًا أن يُقدم أحدًا على مثل هذه الخطوة لاستفزاز قاعدته الشعبية، حيث وصف هذا بأنه أمر مستحيل وغير منطقي.
ورد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحاته بأنه لم يصدر بيان اعتذار عندما عرف بهويتهم، متسائلين عن كيفية احتضان شخص لا يعرفه بهذه الحميمية.
 

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