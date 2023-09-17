الفنانة مها المصري تفقد ابن شقيقتها وزوجته وأبنائه في ليبيا





أعلنت الفنانة السورية مها المصري عن فقدانها أي وسائل اتصال أو معلومات عن ابن شقيقتها وزوجته وأولاده، وهم في عداد المفقودين في ليبيا.

ونشرت مها المصري صورة لابن شقيقتها، ويدعى "فتح الله منصف بن طاهر" وأبنائه على حسابها في فيسبوك.

وعلقت على الصورة معبرة عن حزنها وألمها لفقدانهم، متمنية عودتهم بالسلامة، وقالت: "ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودون في ليبيا سكان مدينة قديمة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة".

وأضافت: "يلي بيعرف أي شي عنهم يبعتلنا، اسمه فتح الله منصف بن طاهر، يا رب يرجعوا بخير وسلامة"، مطالبة جمهورها مشاركة الخبر على نطاق واسع، للوصول إلى أي معلومة تتعلق بهم أو بمصيرهم خلال الإعصار.

وتسببت الفيضانات العارمة شرق ليبيا في ضحايا ومفقودين بالآلاف، وتجريف الطرق والمحاصيل الزراعية والمنازل وهدم الجسور وتدمير البنية التحتية، كما اختفت أحياء بالكامل، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ سنوات، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.



