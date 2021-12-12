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الفنانة شريفة ماهر تصدم الجميع:«ابني قالي هقلعك هدومك واعتدى علي وخد كل حاجة»

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الأحد، 12-12-2021 09:25 ص

كشفت الفنانة شريفة ماهر ، عن تفاصيل أزمتها مع أحد أبنائها الذي اعتدى عليها بالسب وقام بالنصب عليها للاستياء على ممتلكاتها إلى أن وصل الأمر بينهما إلى ساحة القضاء .
وقالت شريفة ماهر في تصريحات إعلامية : "أنا لي من زوجي محمود شوقي 3 أبناء ولدين وابنة، وبعد وفاة زوجي الثالث بطل الاسكواش عبد الواحد عبد العزيز تزوجت من مدير في الجمارك يدعى سيد إبراهيم وأنجبت منه ابنتي نيفين".
وأضافات :" ابني الفلوس بالنسبة له تأتي قبل أي شيء واستغل ضعف نظري وكان يأتي للحصول على توقيعي على أوراق وعقود واكتشفت فيما بعد أنها عقود بيع ومنها شقة كنت قد قمت بكتابتها بإسم ابنتي نيفين ، رغم منحي له أكثر من شقة".
واستكملت شريفة ماهر : " وعندما تصديت له وواجهته بدأ في سبي ودفعني بقوة وقال لي (هاقعلك هدومك، أنا ماليش دعوة انك قمتي بمنحها بالمبايعة، الشقة دي بتاعتي) ، وقولتله أنت أخذت أكثر منها وحصلت على أموال أكثر ففوجئت به يقدم لي الأوراق التي تحمل توقيعي ، وأنا يشهد عليٍ الله أنني لا أعلم شيء عن توقيعي على التنازل عن الشقة ".
يذكر أن الفنانة شريفة ماهر اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب وتعاقد معها لمدة ثلاث سنوات .. ووصل رصيدها من الأغاني إلى حوالي 70 أغنية من أشهرها : بحر الغرام وبنت المنصورة ويا دنيا غني ويا واد يا اسكندراني ورد على قلبي ، كما شاركت في بطولة أفلام : ارحم دموعي وكرامة زوجتي وأعز الحبايب والناصر صلاح الدين والمصير وقصر الشوق ورجل له ماضي .




 

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