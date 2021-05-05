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الفلك الدولي: العيد الجمعة 14 مايو في هذه البلاد

ارشيفية
ارشيفية
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الأربعاء، 05-05-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مركز الفلك الدولي توقعاته عن يوم العيد في الدول الإسلامية، خاصة أن معظمها سيتحرى الهلال مساء الثلاثاء 11 مايو .
وأشار مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة إلي أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوما، ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو، حسبما نشرت صحيفة " الإمارات اليوم " .
ولفت إلي أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل، ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، مشيرا إلي أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا.
وأضاف أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأميركا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية، لافتا إلي أنه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.
 

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