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الفتاة اللعوب.. جمعت بين زوجين ومارست «الحرام» مع صديقتها

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ارشيفة
 
الأربعاء، 24-03-2021 03:04 م

في واحدة من أغرب قضايا الخيانة الزوجية، اكتشف زوج صدمة كبيرة في زوجته ابنة الـ 23 عامًا، بعد أن اتهمها بالزنا مع شخص تبين أنها تزوجته عرفيًا رغم زواجها زواج شرعي من آخر، كما أنها مارست "الحرام" مع صديقة لها.
حيث أمرت النيابة العامة في كفر الشيخ، بحبس زوجة في العقد الثاني من عمرها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة الزنا بموجب عقد عرفي في محافظة كفر الشيخ.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من «ع.ص.ف»، 35 عامًا، يتهم فيه زوجته البالغة من العمر 23 عامًا، بممارسة الزنا مع شخص، والسحاق مع أخرى.
وتبين من البلاغ أن الشاكي ارتبط بزوجته بعقد زواج شرعي، بتاريخ 13 مايو 2018، وفوجئ بزواجها عرفيًا، وهي ما زالت في عصمته، كما أنها التقطت لنفسها مع عشيقها صورًا مخلة.
وقال محامي الزوج- حسب الوطن-، إنه رصد لقطات مصورة للمشكو في حقها وهي تمارس السحاق مع صديقة لها، وأكدت التحريات  ما جاء بأقوال الزوج الشاكي.
وقال الزوج إن الصدفة هي التي كشفت زوجته التي مارست الزنا مع آخر وأنه أكتشف صورا لها مع عشيقها على الرغم من أنها لازالت في عصمته إلا انها تزوجت عرفيا بشخص آخر. وحُرر عن ذلك المحضر وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.
 

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