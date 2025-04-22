الفاتيكان ينشر أول صورة للبابا فرنسيس في نعشه

نشر الفاتيكان اليوم الثلاثاء الصورة الأولى للبابا فرنسيس الذي توفي صباح أمس عن 88 عاما، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية.

ويظهر في الصورة البابا الراحل داخل نعشه المصنوع من الخشب، مرتديا ثيابا حمراء اللون وتاج أسقفه، بينما يقوم وزير خارجية الفاتيكان بييترو بارولين بالصلاة عليه في كنيسة فندق دوموس سانتا مارتا حيث كان يعيش.

وأمس قام الكاردينال كيفن فاريل، والكاردينال بييترو بارولين، ورئيس الأساقفة إدغار بينيا بارا بإغلاق أبواب الشقة البابوية في القصر الرسولي وباب شقة دار القديسة مارتا، حيث كان يقيم البابا فرنسيس الراحل.

وأقيمت مراسم إعلان الوفاة ووضع الجثمان في التابوت مساء الاثنين الساعة الثامنة مساء في كنيسة دار القديسة مارتا

وخلال المراسم، تلي إعلان الوفاة بصوت عال. وقد صادق على ذلك الكاردينال فاريل، رئيس كهنة الكنيسة الرومانية المقدسة، واستمرت المراسم أقل من ساعة.

هذا وسيعقد أول مجمع عام للكرادلة صباح اليوم الثلاثاء، حيث قد يحدد خلاله موعد جنازة البابا فرنسيس.



