الـ3 مش ولادي.. زوج يروي تفاصيل خيانة زوجته لمدة 11 عاما

الثلاثاء، 22-09-2020
02:32 م
إيمان هاني
روي شاب مصري يدعى "محمد"، عن تفاصيل اتهامه لزوج
ةه
بخيانته 11 عاما وإثبات التحاليل عدم نسب أطفاله الثلاثة، مؤكدًا أنه تعرض لجريمة
لا يتحملها أحد، موضحًا أنهما متزوج
ان عن حب، وكان يعمل في شرم الشيخ بعد الزواج
ثم سافر إلى قطر للعمل.
وأضاف "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج
"الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه فوجئ بعد
عودته من قطر في 2018 أن هناك رسائل ترد إليه عن زوج
ةه، حتى جاءت له رسالة مفادها
"أنا فاعل خير، وأنت بتتخان طول عمرك، وزوج
ةك بتخونك مع جار والدتها"،
موضحًا أن صاحب الرسالة أرسل له معلومات وتتبعها ووجد أن المعلومات صحيحة، لافتًا
إلى أنه توجه إلى المحامي وهو من لفت نظره إلى حقيقة نسب الأطفال له.
وتابع: "شفت صور أبناء الشخص اللي زوج
ةي تعرفه، وكأنهم توأم
أولادي، وساعتها قلت ربنا يستر"، منوهًا بأنه اصطحب الطفلين الصغيرين وأجرى
لهم تحليل "DNA"، وجاءت نتيجة التحليل أنهم ليسوا أبناءه،،
وفي المحكمة أجرى للبنت الكبرى تحليل، وثبت أنها ليست ابنته أيضًا، كاشفا أنه لم
يتمكن حتى الآن من إسقاط نسب الأطفال عنه.