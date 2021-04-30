الجمعة 30 أبريل 2021
توقيت مصر 20:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الغندور يُحمل هذا اللاعب نتيجة تعادل الزمالك ويطالب باستبعاده

جلسة تصوير لـ جوهرة داخل ساحة أشهر المساجد تثير ضجة(صور)

الأهلي في مواجهة صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إعلامية شهيرة: توقفت عن قراءة الفنجان بعدما رأيت فيه وفاة أختي

شاهد.. فيديو صادم لمواطن هندي توفيت زوجته بــ "كوفيد"

الإعلان عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

شاهد.. كارثة في إسرائيل تؤدي إلى سقوط عشرات القتلى

نقل دلال عبدالعزيز للمستشفى بعد تدهور حالتها بسبب كورونا

اتهام "بوتين" بالضلوع في اجتياح "أجسام طائرة مجهولة" لمدمرة أمريكية

شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي بعد عملية التجميل في أول ظهور لها

ADS
 

الغندور يُحمل هذا اللاعب نتيجة تعادل الزمالك ويطالب باستبعاده

خالد الغندور
خالد الغندور
 
الجمعة، 30-04-2021 07:21 م محمد فضل
بعد تعادل الزمالك أمس مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2، في إطار مباريات الدوري المصري، وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة لـ باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، حملت إلقاء اللوم على حارس مرمى الزمالك "جنش" مسؤولية التعادل.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : “ محمد عواد لابد ان يحصل علي فرصة”.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

أحكم فريق المقاولون العرب دفاعاته طوال الربع ساعة الأولى، ومنع الزمالك من الوصول إلى مرماه نهائياَ.

وتمكن المقاولون من الوصول الى مرمى جنش حارس مرمى الزمالك أكثر من مرة، وذلك من ارتداد اللاعبين عن طريق الهجمات المرتدة، ولكن بدون تحقيق أهداف، لينتهي الماتش في النهاية بتعادل الفريقين 2-2.
 

إقرأ ايضا

جوهرة

جلسة تصوير لـ جوهرة داخل ساحة أشهر المساجد تثير ضجة(صور)

قراءة الفنجان

إعلامية شهيرة: توقفت عن قراءة الفنجان بعدما رأيت فيه وفاة أختي

180184181_1706599162857624_5935270479807453701_n

شاهد.. فيديو صادم لمواطن هندي توفيت زوجته بــ "كوفيد"

أخبار متعلقة

شوبير

شوبير: هذا اللاعب دوره انتهى مع الزمالك .. والأفضل يرحل نهاية الموسم

رضا عبد العال

رضا عبد العال يكشف عن الرقم المهول الذي يحصل عليه أوباما من الزمالك

كارتيرون

كارتيرون: اللي عمله أسامة نبيه دا مشوفتوش بيحصل أيام ما كنت بدرب الأهلي

فريق الأهلي

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي: اللاعب الذي ينتظره الجمهور سيظهر في مباراة الزمالك

أحمد عيد عبد الملك

انفعال أحمد عيد عبد الملك بعد خسارة الزمالك: مدرب (.....) و لعيبة بتتكلم بس

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: لاعب الزمالك تخين جدا .. ومحتاج يخس 15 كيلو