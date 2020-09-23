الأربعاء 23 سبتمبر 2020
توقيت مصر 18:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر في الدوري المصري

السعودية: 561 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة

المرأة المتهمة بمحاولة اغتيال «ترامب» تكشف السبب

والد حلا شيحة يثير الجدل عن علاقتها بمعز مسعود

المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

تعرض عمر كمال لأزمة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى

ياسمين الخطيب تتراجع عن مهاجمة معز مسعود..والسبب!

الرئيس: ظواهر طبيعية تحدث بمثابة تحذير للتحرك العاجل

الكشف عن وجهة «فايلر» بعد رحيله عن الأهلي

المالية: ١٣ مليار جنيه لدعم أصحاب البطاقات التموينية بتكليف من الرئيس

بعد اختفاء دام شهورًا..

الغموض يكتنف أسباب وفاة دبلوماسي بريطاني

0_Richard-Morris-inquest
الدبلوماسي البريطاني ريتشارد موريس
الأربعاء، 23-09-2020 06:11 م فتحي مجدي

قال كبير الأطباء الشرعيين في هامبشاير إن تشريح الجثة الذي أجري على جثة ريتشارد موريس البالغ من العمر 52 عامًا أعطى السبب الطبي للوفاة بأنه "غير مؤكد".


لم تحدد التحقيقات الأولية، سبب وفاة الدبلوماسي البريطاني ريتشارد موريس، الذي عثر على جثةه داخل غابة بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ السادس من مايو الماضي.

اختفى ريتشارد موريس، الذي كان سفيرًا سابقًا في نيبال في 6مايو، بعد أن غادر منزله الذي تبلغ قيمته مليون جنيه إسترليني للركض، مما أثار عملية بحث ضخمة.

وكشفت التحقيقات اليوم كيقف عثر أحد أفراد الأشخاص على الجثة بعد أربعة أشهر تقريبًا داخل غابة على بعد أقل من ثلاثة أميال من منزل الدبلوماسي.

قضت الشرطة أيامًا في تمشيط غابة "أليس هولت" بعد اختفاء موريس. وفي 31 أغسطس تم اكتشاف جثةه داخل الغابة.

وقال كريستوفر ويلكينسون، كبير الأطباء الشرعيين في هامبشاير، إن تشريح جثة الرجل البالغ من العمر 52 عامًا، الذي أجري الأربعاء أعطى السبب الطبي للوفاة "غير مؤكد".

في محكمة وينشستر كورونر، قال ويلكينسون: "تم العثور على جثة رجل يعتقد أنه السيد موريس في حاوية أليس هولت في 31 سبتمبر. تم تحديد الهوية عن طريق الحمض النووي وفي وقت فتح التحقيق هذا تم تحديد هوية المتوفى رسميًا".

وأضاف: "كان المتوفى يبلغ من العمر 52 عامًا وتوفي في غابة أليس هولت في 31 أغسطس". 

وأوضح أن "الملابسات الموجزة هي أن السيد موريس قد عثر على وفاته من قبل أحد الأشخاص، بعد أن تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين من منزله في مايو"، مبينًا "أن طبيعة وفاته غير مؤكدة في هذا الوقت".

وأشار ويلكينسون إلى أنه "تم تشريح الجثة من قبل راسل ديلاني، استشاري الطب الشرعي، وفي رأيه أن سبب الوفاة غير مؤكد".

وأجل ويلكينسون، التحقيق حتى 23 يونيو من العام المقبل.

وأضاف: "سيتم الحصول على التقارير من ضباط التحقيق وطبيبه العام. سأقوم بتأجيل هذا التحقيق حتى 23 يونيو ".

وعمل موريس سفيرًا في نيبال بين 2015 ونوفمبر 2019 ورافق دوق ساسكس خلال جولته في البلاد في عام 2016.

وقبل ذلك، شغل منصب رئيس قسم المحيط الهادئ في وزارة الخارجية والكومنولث، كما شغل مناصب دبلوماسية رفيعة خلال عمله في أستراليا والمكسيك لما يقرب من 30 عامًا.

ووقت اكتشاف جثةه، قالت الشرطة إنها لا تتعامل مع الوفاة على أنها مريبة.

 

إقرأ ايضا

كورونا

روسيا تبهر العالم.. لقاح آخر لعلاج كورونا

وزيرة الصحة

بيان من الصحة بشأن الفحص اليومي للمواطنين

coronavirus-sweden-70

ما علاقة وفيات كوفيد -19 بالأنفلونزا؟ خبير بارز يجيب

أخبار متعلقة

ضابط سابق: القوات الأمريكية تتكتم على مقتل كائن فضائي

ضابط سابق: القوات الأمريكية تتكتم على مقتل كائن فضائي

جثة

يحرق خطيبته حتى الموت لأنها عرضت جسدها على الرجال