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"الغضروف قفل على العصب".. فيفي عبده: ارحموني

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فيفي عبده
الإثنين، 10-07-2023 07:38 ص

 


كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ، مؤكدة انها تتعرض للحسد في كثير من الاوقات.


وقالت فيفي عبده في لقاء مع et بالعربي: لأول مرة بقول لجمهوري ارحموني الناس كلها بتحبني، لكن أنا ممكن أحسد نفسي والحسد موجود ولكن زاد عن حده معايا، ومش عاوزة أضعف وأقول لهم أني محسودة لأني مش عاوز العطف وأنا دايما واقفة زي الأسد برقص ومبسوطة وبسمع المزيكا، ومش عاوزة اكئب الناس لأن الناس دي بتصحى من النوم تشوف صفحتي ويشوفوا عاملة إيه.


كما تحدثت عن تفاصيل الوعكة التي تعرضت لها، قائلة: الغضروف قفل على العصب وما بقاش العصب يتحرك ورجلي بقيت تقيلة، وربنا يتم شفائي لأن الصحة تاج ولو مال الدنيا معاك ومفيش صحة يبقى أنت مش معاك حاجة.


وأضافت فيفي عبده: دوروا على عروق في إيدي مالقوش ولما عملوا ليا فحص لقوا القلب فيه رفة، وطبلوا على الهواء دكتور قلب وخدت بنج وعملوا ليا منظار علشان يطمنوا على القلب ولما اطمنوا كانوا مجهزين اوضة العمليات بتاعة العمود الفقري، ولما سافرت علشان اتكرم فوجئت وأنا بحط رجلي على السلم لقيت رجلي تقيلة ودي كانت بالنسبة ليا مفاجأة قدام الناس وما كنتش قادرة أطلع علشان اتكرم.

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