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«الغرف السياحية»: «إزاي طيران ساعة ونص للسعودية يكون بـ 95 ألف جنيه!»

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الأحد، 04-05-2025 12:37 ص
انتقد إيهاب عبدالعال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، ارتفاع سعر تذكرة الطيران الحج السريع هذا العام.
وقال عبدالعال، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كلمة حرة» عبر قناة «الشمس»، أن سعر تذكرة الطيران الحج السريع هذا العام وصل إلى 95 ألف جنيه مصري.
وأشار إلى أن أسعار تذاكر شركة مصر للطيران للحج لا تزال مرتفعة، مقارنة بطيران السعودية أو شركات الطيران الأخرى، متابعًا: «إزاي طيران ساعة ونص للسعودية زي الطيران الداخلي يكون بـ 95 ألف جنيه؟! هذا رقم غير مقبول».

وبين أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن أسعار تذاكر مصر للطيران تتجاوز أسعار شركات الطيران الأخرى، بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

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