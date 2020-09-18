العيسى يحذر من هذا النوع من الرقية

الجمعة، 18-09-2020
02:51 م
عبد القادر وحيد
قال الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
إن الرقية
عبر
الهاتف غير صحيحة ولا يعتد بها كرقية شرعية .
وأضاف العيسى
في
برنامج " في الآفاق " أنه يمكن أن يرقي الإنسان نفسه في ظل أزمة كورونا
،
بل أن هذا الأفضل له وأهله وإخوانه يدعون له وإذا ذهبت الجائحة يرقونه .
أما حكم تعليق القلائد التي تحتوي على آيات من القرآن الكريم
ويرتديها البعض للحماية والحفظ ، قال العيسى
: "لا يجوز ارتداء القلائد بشكل عام
بنية الحفظ لأن الله تعالى هو الحافظ وليس هناك إلزام على الله سبحانه بالحفظ ما دام
الإنسان يرتدي مثل هذا النوع من القلائد" .
ونوّه أنه من الأفضل عدم ارتدائها حتى وإن لم يكن بنية الحفظ
لأنك قد تدخل بها بيت الخلاء وليس في هذا تكريم لآيات الله وقد تنسى أن تخلعها ذات
مرة، حيث يجب على الإنسان الاحتياط، لأنه مكالب به شرعا.