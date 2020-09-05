العليا بحزب الوفد: هؤلاء المرشحون لمجلس الشيوخ ظلموا

السبت، 05-09-2020
02:33 م
إيمان هاني
تضامن الكاتب الصحفي طارق تهامي
،
عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، مع المرشح الفردي لمجلس الشيوخ
، قائلا: "المرشح
الفردي ظلم في انتخابات مجلس الشيوخ
، وتحرك المرشح قبل الانتخابات
داخل دائرته أمر
في غاية الصعوبة".
وأكد "تهامي" خلال
لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن
"، اليوم السبت،
أن المرشح الفردي بحاجة للوقت للدعاية الانتخابية، وإلى وقت كبير للتحرك داخل الدائرة
والمحافظة بالإضافة إلى الإنفاق .
وتابع: "مرشحو الوفد في
انتخابات مجلس الشيوخ
بالمقاعد الفردية ظلموا لعدم قدرة الحزب على الإنفاق على الدوائر
الواسعة، واصفا مرشحين الوفد بانتخابات
الشيوخ بـ"الأبطال"، مؤكدا أن حزب
الوفد لم يكن يخوض انتخابات
الشورى في السابق
بسهولة، مؤكدا أن تركيز الوفد في السابق على انتخابات
مجلس النواب.