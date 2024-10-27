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العريس الترند.. صفع عروسته وخطب صديقتها في حفل زفافه (فيديو صادم)

ككح
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الأحد، 27-10-2024 12:49 م

 

تصدر مقطع فيديو من حفل زواج الترند في مصر، بعدما أقدم العريس على عمل مقلب في عروسته بأن تقدم لخطبة صديقتها أمام حضور حفل الزفاف، وعندما اعترضت زوجته صفعها بعدما هاجمت عروسه الجديدة أثناء حفل زفافه داخل قاعة حفل الزواج على ما يبدو.

وأظهر الفيديو، المرأة منفعلة ووجهت حديثها لعروس تقف بجوار زوجها، قائلة" دا أنت صاحبتي ، دخلتك بيتي، يا خطافة الرجالة، "، ورد زوجها قائلا: " أنت مالك بيها ، ياللا أمشي"، ثم صفعها على وجهها.

وأبان الفيديو، امرأة تقف بين المرأة وزوجها وتحاول إبعادهما  لمنع تفاقم الاشتباك.

وفي نهاية الفيديو كشف العريس أن ما فعله مقلب في عروسته وحاول مصالحتها، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا عليه هجوما عنيفا، مؤكدين أن هوس الترند أصبح يشغل الجميع بأي شكل.


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