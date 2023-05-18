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العرض السعودي لـ ميسي يرتفع لمبلغ خرافي

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ميسي
الخميس، 18-05-2023 12:11 م

 

زعم جاوم روريس، مؤسس شركة "ميديا برو" للإنتاج، بأن العرض السعودي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو.

 

وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع فريق باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وأصبح رحيله مسألة وقت ليس أكثر، في ظل دخول الأرجنتيني في أزمة مع الفريق الفرنسي.

 

ورغم أن ميسي لم يتخذ قراره حتى الآن، بانتظار انتهاء الدوري الفرنسي أولا الشهر المقبل، تردد اسم برشلونة ناديه السابق في الصورة إلى جانب عرض سعودي قيل سابقا إنه وصل إلى 400 مليون يورو.

وقال رجل الأعمال الإسباني، جاوم روريس في حوار مع إذاعة كادينا سير أن العرض السعودي لليونيل ميسي ارتفع إلى 500 مليون يورو لكن قرار ليو الشخصي سيكون عامل الحسم: "أعتقد من الممكن عودته، على الرغم من زيادة العرض السعودي إلى 500 مليون يورو في السنة".

 

وتابع: "الكل رأى ما حدث مع كريستيانو رونالدو وكيف تسير الأمور بشكل سيئ معه في المملكة. ليو يقول دائما إنه يرغب في العودة لبرشلونة وهذا سيؤثر في قراره".

 

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في العام 2021 ووقع على عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، لكن إدارة النادي العاصمة الفرنسية قررت عدم تفعيل بند التمديد.

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