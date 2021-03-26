الجمعة 26 مارس 2021
توقيت مصر 21:54 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج
سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن أزمة عبدالله السعيد والتفاوض مع نجمي الزمالك
تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع
هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج
عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن حادث القطارين بسوهاج
أول تعليق من الرئاسة التركية على حادث القطارين بسوهاج
فيديو صادم للحظة اصطدام القطارين بسوهاج
العربية: ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم لأول مرة بالسعودية
إبراهيم سعيد: هذا اللاعب انضم للمنتخب«مجاملة» ونجم الأهلي لا يصلُح
ظهور جديد لـ معز مسعود وحلا شيحة رفقة أبنائهم الستة
ADS
الرئيسية
آخر الأخبار
منذ أشهر
العربية: ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم لأول مرة بالسعودية
ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم لأول مرة بالسعودية
الجمعة، 26-03-2021
05:25 م
الطيب حسين
سجلت
إصابات
كورونا
في
السعودية
ارتفاعا كبيرا لم تحققه منذ أشهر.
وبحسب قناة العربية فإن ال
إصابات
تجاوزع لأول مرة منذ أشهر الـ 500 إصابة.
Copy
السعودية
إصابات
فيروس
كورونا
إقرأ ايضا
هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج
عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن حادث القطارين بسوهاج
أسامة ربيع: عودة الملاحة في القناة غدًا حال نجاح الخطة الجديدة
أخبار متعلقة
شاهد.. القبض على المتحرش بالنساء في السعودية
"ضغطت البنزين بدل الفرامل".. سعودية تدهس مواطنين أثناء ركن سيارة (فيديو)
فيديو صادم لتصوير النساء خلسة بالمواصلات في السعودية
السيسي عن وفاة كمال عامر: فقدت معلمي وقائدي
خالد يوسف يعلن عودته لمصر لدفن شقيقه
الموت يفجع رضوى الشربيني وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية