الجمعة 26 مارس 2021
توقيت مصر 21:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن أزمة عبدالله السعيد والتفاوض مع نجمي الزمالك

تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع

هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن حادث القطارين بسوهاج

أول تعليق من الرئاسة التركية على حادث القطارين بسوهاج

فيديو صادم للحظة اصطدام القطارين بسوهاج

العربية: ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم لأول مرة بالسعودية

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب انضم للمنتخب«مجاملة» ونجم الأهلي لا يصلُح

ظهور جديد لـ معز مسعود وحلا شيحة رفقة أبنائهم الستة

ADS
 

منذ أشهر

العربية: ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم لأول مرة بالسعودية

received_814657359466603
ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم لأول مرة بالسعودية
 
الجمعة، 26-03-2021 05:25 م الطيب حسين


سجلت إصابات كورونا في السعودية ارتفاعا كبيرا لم تحققه منذ  أشهر.

وبحسب قناة العربية فإن الإصابات تجاوزع لأول مرة منذ أشهر الـ 500 إصابة.
 

إقرأ ايضا

1-1410056

هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج

20170928_1506627017-202099

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن حادث القطارين بسوهاج

125

أسامة ربيع: عودة الملاحة في القناة غدًا حال نجاح الخطة الجديدة

أخبار متعلقة

download

شاهد.. القبض على المتحرش بالنساء في السعودية

سعودية تدهس مواطنين أثناء ركن سيارة

"ضغطت البنزين بدل الفرامل".. سعودية تدهس مواطنين أثناء ركن سيارة (فيديو)

تصوير النساء خلسة بالمواصلات في السعودية

فيديو صادم لتصوير النساء خلسة بالمواصلات في السعودية

السيسي

السيسي عن وفاة كمال عامر: فقدت معلمي وقائدي

خالد-يوسف

خالد يوسف يعلن عودته لمصر لدفن شقيقه

325505_0

الموت يفجع رضوى الشربيني وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية