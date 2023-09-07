العجوز البريطانية تكشف مفاجأة عن سبب طلاقها من الشاب المصري

الخميس، 07-09-2023
12:52 م
كشفت المسنة البريطانية
إيريس جونز عن قصة انفصالها عن زوجها المصري محمد إبراهيم، بعد زواج استمر قرابة عامين ونصف.
وقالت خلال منشور على صفحتها عبر فيسبوك : "أود أن أخبركم بكل الحقيقة حول العلاقة بيني وبين محمد منذ اليوم الذي راسلني فيه لأول مرة بتاريخ 25 يونيو 2019، حيث أصبحنا أصدقاء على الماسنجر".
وتابعت: "بدا رجلاً لطيفاً، أخبرني أنه أُجبر على الزواج، ونتيجة لذلك أنجب أربعة أطفال، كان يمر بمرحلة انفصال وشعر أنني الشخص الذي يستطيع أن يفهمه ويمكنه التحدث إليه".
وأردفت: "أرسل لي صوراً لنفسه وقلت له سوف تجد قريباً شخصاً آخر، شابة وسيمة مثلك، لأنني سيدة عجوز أبلغ من العمر 79 عاما، ولدي ولدان أكبر منه، متزوجان ويعيشان بالقرب مني".
وأكملت: "استمرت رسائلنا لبعضنا وبدأت أدرك أنه يحبني، وفي 10 يوليو 2019، عرض الزواج، وكان رد فعلي الأول هو أنه مجنون للغاية، لكن الحب استمر وفي نوفمبر 2019 سافرت إلى القاهرة والتقيت به".
وأشارت جونز إلى أنها أخذت معها عدة آلاف من الجنيهات للقاهرة، ودفعت جميع ديون إبراهيم لأنه كان يقترض من بطاقته الائتمانية.
وأشارت بعد ثلاثة أشهر في مصر، عادت جونز إلى المملكة المتحدة، وعندما غادرت القاهرة، كتب لها محمد: "تحققي من حسابك البنكي عندما تعودي إلى مطار هيثرو، أعتقد أنه سيكون لديك حوالي تسعة آلاف استرليني هناك".
وتابعت إيريس غاضبة: "لقد كان على حق، بقي 9000 جنيه إسترليني من الـ 40 ألف جنيه، لم يحصل محمد على وظيفة قط، ولم يكن لديه أي أموال على الإطلاق
، كنت أقول للناس إننا نتقاسم النفقات، لكن أموالي كانت تدفع ثمن كل شئ.