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العثور على مليون جنيه «فكة» داخل منزل «متسولة» في قنا

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صورة المتسولة
السبت، 10-06-2023 08:16 ص نسمه عبد الوهاب
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقنا، مقطع فيديو، يظهر العثور على ما يقرب من مليون جنيه «فكة»، داخل حوش كانت تعيش فيه «خيرية .ع.ع» وشهرتها «غوايش»، بعد وفاتها بقرابة 10 أيام، وهي إحدى المتسولات في مركز الوقف التابعة لمحافظة قنا

العثور على مليون جنيه فكة جمعتها متسولة في قنا بعد وفاتها كانت المتسولة دائمة التجوال في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية، بقصد التسول، وجمعت ثروة كبيرة من المال، من التسول، وصلت لقرابة مليون جنيه فكة، حتى فارقت الحياة منذ 10 أيام تقريبا

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