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العثور على مسؤول مصري سابق جثة مكبل اليدين ومكمم الفم والكشف عن السبب

cdn4.premiumread
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السبت، 07-01-2023 10:06 ص

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مدير عام الطب البيطري الأسبق بالجيزة داخل منزله مكبل اليدين ومكمم الفم ومخنوق.
كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بالطالبية.
وتبين من خلال الفحص أن الجثة "محسن. م"، 72 سنة، مدير عام الطب البيطري بالجيزة الأسبق، مكبل اليدين ومكمم الفم ومخنوق لوجود آثار إحمرار بمنطقة الرقبة داخل غرفة نومه وملقى على الأرض.
وكشفت التحقيقات أن الجناة تسللوا من منور العقار، ودخلوا من إحدى نوافذ الشقة، وغافلوا الضحية في أثناء نومه، وقيدوه من اليدين والقدمين وكمموا فمه، لحين الانتهاء من السرقة، إلا أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولوا على هاتفه وفروا هاربين".
وتوصلت الشرطة إلى أن شابا كان يقيم في العقار ولكنه لم يسكن في العقار منذ فترة، ورصدت الكاميرات صعوده وبصحبته شاب آخر إلى مدخل العقار، في وقت معاصر للجريمة، أيضا تبين خروجه وكان بحوزتهما أجهزة عبارة عن جهاز لاب توب وشاشة تلفزيون.
وتمكّنت الشرطة، من ضبط المتهمين أثناء محاولتهما بيع المسروقات وتم التحفظ عليهما.
 

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