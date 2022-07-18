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العثور على محام شهير جثة متعفنة على كرسي داخل منزله

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جثة- ارشيفية
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الإثنين، 18-07-2022 12:26 م


عثر أهالي منطقة سكة طنطا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على محام شهير جثة هامدة ومتعفنة داخل منزله على كرسي، بعد اكتشاف وفاةه بعد 7 أيام.
الواعقة التي صدمت الجميع، جاءت بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة بسبب تعفن جسده حال جلوسه علي أحد مقاعد منزله وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

في المقابل أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة ثان المحلة بضرورة انهاء إجراءات تصاريح دفن جثة المحامي وتسليمه إلى ذويه بعدما تبين من تقرير مفتش الصحة أن الوفاه طبيعية جاءت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة غيبوبة سكري.

كان  اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد حوام  مأمور قسم ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالى بالعثور على جثة رجل فى الخمسينات من العمر متوفى خلال  ٧ أيام.

كما كشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة إن الجثة  للمحامى شهير  يدعى محمد توفيق" وعثر عليه داخل شقته بشارع محمد ذكى فى سكة طنطا.
كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة ويرافقه قوة أمنية، إلى محل البلاغ وتبين من خلال معاينة الجثة المبدئية، أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وأن الجثة فى حالة تعفن تامة كونه توفى منذ ما يقرب من ٧ أيام داخل شقته.

وأكد محمد حسن احد الجيران أنه كان يعيش بمفرده ومطلق منذ 25 سنة فضلا عن كونه يعيش وحيدا بعدما اعتزل ممارسة مهنه المحاماة .
وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، واستخراج تصريح بدفنها.
وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.
 

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