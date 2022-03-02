العثور على فنانة شهيرة منتحرة داخل شقتها

الأربعاء، 02-03-2022
11:14 ص
أفادت وسائل إعلام إيران
ية، بانتحار الممثلة الإيران
ية، زهره فكور صبور، عن
عمر ناهز 45 عاما، في منزلها بالعاصمة طهران.
وقال الموقع الإيران
ي jadehiran،
نقلا عن وكالة "فارس"، إن الممثلة الإيران
ية زهره فكور صبور، توفيت أمس
الثلاثاء، بسبب الانتحار في منزلها، دون الكشف عن الأسباب.
وزهرة صبور هي ممثلة سينمائية ومسرحية وتلفزيونية إيران
ية، مواليد عام 1978
في طهران، بدأت مشوارها الفني من خلال الشاشة الصغيرة في التلفزيون الإيران
ي، حيث
شاركت عام 1998 في مسلسل "أيام الشباب" ، واشتهرت وتألقت بعد مشاركتها
في مسلسل "القلوب الوالهة" عام 2009.
انقطعت صبور، لفترة عن العمل الفني وعادت عودة جيدة من خلال مشاركتها في
المسلسل التلفزيوني "المتاعب العظيم".
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