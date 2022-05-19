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العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في سقف غرفتها

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العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في سقف غرفتها

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الخميس، 19-05-2022 10:26 ص

عثرت الشرطة الهندية على الفنانة الهندية الشهير التي تدعى " ساهانا"، في منزل الزوجية الخاص بها في مدينة "كوزهيكود" الهندية بعد تعرضها للتعنيف على يد زوجها .
ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، البريطانية، فإن الشرطة الهندية عثرت على جثة الفنانة الهندية معلقة في حبل يتدلى من مروحة في السقف داخل منزلها .
اتهمت عائلة " ساهانا" زوج الفنانة أنه قام بتعنيفها قبل ان يقوم بقتلها و شنقها بحبل و ربطها في مروحة إحدى الغرف، و أشارت تحريات الشرطة إلى أن الفنانة بالفعل يبدو على جسدها أثار للتعنيف قبل الوفاة .
وأشارت تحريات الشرطة إلى أن الزوجين وقع بينهما شجار قبل الحادث بأيام، و قال أحد الجيران أنه سمع صوت زوج الفنانة الذي يدعى "سجاد"، و الذي تزوجها منذ عام و نصف.
جدير بالذكر أن الشرطة الهندية افادت بأن التحريات مازالت مستمرة و استدعت الشهود و الجيران و زوج القتيلة لاستجوابهم، و لم تذكر حتى الآن ما السبب أو الدافع وراء مقتل الفنانة .
 

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