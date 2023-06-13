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العثور على طبيب بمعهد ناصر جثة متعفنة.. والشبه تحوم حول طبيبين

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معهد ناصر
الثلاثاء، 13-06-2023 09:03 ص

 

 

جهود مكثفة يبذلها رجال مباحث القاهرة لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة طبيب بمعهد ناصر داخل عيادته بمنطقة الساحل في حالة تعفن.

 

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغاً من شخص يفيد بالعثور على جثة صديقه داخل عيادته بدائرة القسم والذي يعمل طبيباً بمعهد ناصر.

 

وفور إخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته.

 

 

‏وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة الطبيب داخل عيادته في حالة تعفن، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

‏ وتشير التحريات الأولية إلى أن طبيبين تخصص عظام وراء ارتكاب الجريمة، تم استدعاء الطبيبين لاستجوابهما.

 

وتم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة ، وتحرر محضر بالحادث ، وتولت النيابة التحقيق.

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بعد بلاغ من عروسته.. الشرطة تقبض على عريس في حفل زفافه لسبب صادم!

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شاهد لحظة عودة امرأة من الموت داخل النعش قبل دفنها

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