الخميس 25 أغسطس 2022
توقيت مصر 18:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تدهور الحالة الصحية لقاتل نيرة أشرف داخل السجن

العثور على طبيبة جثة هامدة داخل مستشفى في عمان

وزير الاتصالات يعلق على أزمة ضياع أرصدة العملاء من «فودافون كاش»

مأساة.. عامل مصري يتحول إلى أشلاء في شوارع الكويت

الأحدث عالميًا.. شاهد لحظة وصول سفينة « جلالة الملك الجبيل » السعودية

لأول مرة في العالم.. تعيين وزيرة للقهوة ووزيرًا لزيت النخيل!

شاهد أمه تمارس الرذيلة مع عشيقها في سرير والده.. نهاية مأساوية

«ليه مش لابسه حاجة؟».. منة فضالي تصدم الجمهور بإطلالة عارية على البحر

الدولار يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم اليوم

صادم.. شاهد ماذا رصدت كاميرا مراقبة داخل مسجد بشبرا الخيمة

ADS
 

العثور على طبيبة جثة هامدة داخل مستشفى في عمان

33-42-488x675
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 25-08-2022 02:56 م

عثرت الأجهزة الأمنية في الأردن، صباح اليوم الخميس، على جثة طبيبة داخل مستشفى الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان، وفقا لبيان الأمن العام.

وتم تحويل الجثة، حسب البيان، إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة.

وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قالت إن طبيبة أردنية 37 عاما، لقيت مصرعها، الخميس، بعد أن ألقت بنفسها من الطابق التاسع في مستشفى الجامعة الأردنية.

وأوردت إذاعة ”حياة إف إم“، في خبر عاجل نبأ ”انتحار“ الطبيبة دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الحادثة.



 

إقرأ ايضا

202206260120432043

تدهور الحالة الصحية لقاتل نيرة أشرف داخل السجن

خدمة-فودافون-كاش

وزير الاتصالات يعلق على أزمة ضياع أرصدة العملاء من «فودافون كاش»

2018_2_8_4_33_50_808

مأساة.. عامل مصري يتحول إلى أشلاء في شوارع الكويت

أخبار متعلقة

2018_2_8_4_33_50_808

مأساة.. عامل مصري يتحول إلى أشلاء في شوارع الكويت

cdn4.premiumread

أسرة نيرة أشرف: كشف عورتها لن يُمر

images

محامي نيرة أشرف يحسم صحة الفيديو المسرب لها من داخل المشرحة