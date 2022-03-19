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العثور على طالبة كلية الآداب مذبوحة

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الطالبة
Native
Teads
السبت، 19-03-2022 09:31 ص

عثر الأهالي على جثة طالبة جامعية، مقتولة في مصرف بنطاق مركز الرياض بكفر الشيخ، وذلك بعد اختفائها 3 أيام.
وفي التفاصيل تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بتلقي المركز إشارة من شرطة النجدة تفيد بعثور الأهالي على جثة فتاة مقتولة بها ذبح بالرقبة وطعنات بمصرف عبدالنبي ناحية عزبة الثابت التابعة لمركز الرياض.
وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن الجثة للفتاة "شيماء.ا.ع"، طالبة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وتقيم بقرية رزقة آماي التابعة لمركز كفر الشيخ، وكان تم التبيلغ بتغيبها عن منزلها منذ 3 أيام.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وبتوقيع الفحص الطبي عليها تبين أن بها طعنتين بالبطن، وجرحاً نافذاً بالرقبة.
حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيقات.
 

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