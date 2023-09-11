العثور على جثمان الطيار المصري.. بيان جديد من الإمارات

الإثنين، 11-09-2023
11:19 ص
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات عن عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني المصري من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة "إيروجلف".
وكانت الطائرة قد سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين في أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس الماضي، وعلى متنها طيار مصري
وآخر جنوب إفريقي.
عمليات البحث كانت قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.
ولا تزال التحقيقات قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة. وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.
وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرتي الطيارين، وأهابت بالجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودرء الشائعات والمعلومات المغلوطة.