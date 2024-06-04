العثور على جثة فتاة عارية في شوال بالقاهرة





تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة داخل جوال بمنطقة المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا يفيد بعثور الأهالي على جثة لفتاة عارية داخل جوال على الكورنيش بدائرة قسم شرطة المعصرة، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، فيما يقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل العثور على الجثة وفحص بلاغات التغيب المحررة بأقسام الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بنقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.