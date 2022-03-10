الخميس 10 مارس 2022
توقيت مصر 19:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان شهير يعلن الاعتزال بمنشور مُبكي: مش قادر أصرف على عيالي

العثور على جثة شاب خليجي في أحد شوارع عين شمس

تقيم دعوى طلاق بعد شهرين من الزواج والسبب غريب!

وضع السم في رضاعة الحليب.. الإعدام لقاتل طفلته بطريقة بشعة في أوسيم

«تسكنها الروح الشريرة».. انفجار صخرة ومقتل كل من يقترب منها

صدمة.. وفاة اللاعب أحمد فتحي أثناء الوضوء للصلاة

سعد الصغير يهاجم إعلامي شهير: يرهب الفنانين لعدم الظهور معه

ليفربول يحسم تجديد عقد صلاح مقابل هذا المبلغ.. هل وافق؟

مرتضى منصور يقرر تعيين عمرو زكي في هذا المنصب بالزمالك

شاهد.. لحظة إبطال مفعول قنبلة روسية سقطت في أوكرانيا ولم تنفجر

ADS
 

العثور على جثة شاب خليجي في أحد شوارع عين شمس

202004030754595459
ا
Native
Teads
الخميس، 10-03-2022 02:03 م

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب خليجي في أحد الشوارع بمنطقة عين شمس.
وردت إشارة لقسم شرطة عين شمس، من شرطة النجدة بوجود جثة بشارع جانبي متفرع من شارع أحمد عصمت.
وبالانتقال والفحص عُثر على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، في عقده الثاني من العمر، مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.
المعاينة الأولية كشفت أن تلك الكسور تدل على سقوط من أعلى عقار، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
جرى تحرير المحضر اللازم، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
 

إقرأ ايضا

download

فنان شهير يعلن الاعتزال بمنشور مُبكي: مش قادر أصرف على عيالي

image

تقيم دعوى طلاق بعد شهرين من الزواج والسبب غريب!

طفلة-10

وضع السم في رضاعة الحليب.. الإعدام لقاتل طفلته بطريقة بشعة في أوسيم

أخبار متعلقة

image

ليس كويتيًا.. التوصل إلى هوية الجثة المشطورة نصفين في الهرم

download

تفاصيل معركة الشرطة مع تشكيل عصابي بالمنوفية ومقتل 7 عناصر