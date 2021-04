العثور على الفنانة «ساكاش» مقتولة ومدفونة داخل مطبخ منزلها (صور)

عثرت الشرطة الأمريكية، على جثمان المنتجة العالمية الشهيرة "إيفلين ساكاش" شبه مدفونة في القمامة داخل منزلها وتحديدا بمطبخها وهو ما كشفت عنه الشرطة فى الساعات القليلة الماضية.وأفادت صحيفة نيويورك "ديلي نيوز"، بأن المنتجة الشهيرة ايفلين البالغة 66 عاما كانت ملقاة بمطبخ منزلها تحت القمامة التى تملأ منزلها نرصد بعض المعلومات عن المنتجة صاحبة جائزة الايمى.كانت مصمم المناظر الطبيعية حيث عملت في التلفزيون والسينما وبرودواى.فازت بجائزة Daytime Emmy عام 2003 عن عملها في فيلم Between The Lions.تم ترشيحها لنفس العرض في العام التالي.قدمت عدد من الاعمال منها Mermaids و Still Alice و Orange Is the New Black.وفى برودواي حيث عملت كمصمم مناظر طبيعية في The Big Love عام 1991.شوهدت آخر مرة في سبتمبر 2020 وتم الإبلاغ عن فقدها.