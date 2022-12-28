العثور على الفنانة رنا بدر الدين جثة هامدة داخل شقة مفروشة (تفاصيل صادمة)





تصدر اسم الفنانة السودانية رنا بدر الدين محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

عرفت رنا بدر الدين بحبها لفن "الراب"، إلا أن شهرتها المفاجئة اليوم، جاءت بسبب مقتلها في جريمة غامضة.

كشفت الشرطة السودانية تفاصيل صادمة بشأن مقتل بدر الدين داخل شقة مفروشة بالخرطوم.

رنا ماتت مقتولة، بعد تعرضها للضرب بآلة صلبة، على يد ابن مالك الشقة المفروشة (26) عاماً، بعد مشادة بينهما لم يعرف سببها إلى الآن.

وعثر مواطن سوداني على جثة الفتاة داخل إحدى الشقق بمقر سكنه بحي الأملاك بالخرطوم بحري، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى الموقع.

خلف الباب وجدت الجثة غارقة في الدماء في بداية التحلل، وتوجد آثار ضرب في الوجه والرأس.

وتمكن الفريق المختص من تصوير ورفع البصمات وجمع المُخلّفات من مسرح الجريمة، ورفعت الجثة إلى قسم الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية قبل إحالته إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.

وتبين أن المبلغ هو مالك العقار، وأن الشقة مكان وقوع الجريمة مخصصة لابنه وهو غير متزوج، ومنذ أيام أجّر ابنه الشقة لفتاتين، وإحداهما غادرت الشقة وبقيت الأخرى، وقال إن ابنه هو من أبلغه بانبعاث رائحة كريهة ودماء سائلة من داخل الشقة.





وتمكّنت شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري، من إلقاء القبض على المتهم الأول ابن صاحب العقار المذكور. والمتهم الثاني "سائق توك توك".

المتهم يبلغ من العمر (26) عاماً، ويمتهن الأعمال الحرة، واعترف أن الحادثة المأساوية وقعت السبت 17 ديسمبر، وبدأت بمشادة بينه وبينه المجني عليها، ضربها على أثرها بقطعة خشب في وجهها ورأسها.

المتهم شغل جهاز التكييف وأغلق الشقة عليها، وفقا لأقواله في التحقيقات.





وكشف عن أن سبب المشادة بينهما يعود إلى أن المجني عليها أساءت إليه بألفاظ نابية، وسرعان ما تطوّرت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بينهما. وأفاد بأنه استعان بالمتهم الثاني - سائق توكُّ توك - لمعاونته على التخلُّص من الجثة.



