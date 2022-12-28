الأربعاء 28 ديسمبر 2022
توقيت مصر 15:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. بكاء الرئيس السيسي تأثرًا بكلمة أشرف عبدالباقي

عريس المحلة المعتدي على عروسته: عاوز مراتي ومش هتنازل عنها بحياتي

فنانة شهيرة تستغيث: هموت أنا وأمي من الجوع وبنفضل يومين من غير أكل

العثور على الفنانة رنا بدر الدين جثة هامدة داخل شقة مفروشة (تفاصيل صادمة)

مرتضى منصور: كارثة حصلت.. الاعتداء على لاعبي الزمالك داخل الأهلي

وفاة لاعب داخل الملعب أثناء المباراة بشكل مفاجئ

شاهد.. تحطم مقاتلة كورية جنوبية أثناء التصدي لمسيرة كورية شمالية

مفاجآت لأول مرة.. رهف الشامي وخطيبها يخرجون في لايف للرد على «الخيانة»

وفاة قبطان مصري محترقًا في انفجار سفينة على سواحل تركيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار وضع باسم عودة وأربعة آخرين على قوائم الإرهاب

ADS
 

العثور على الفنانة رنا بدر الدين جثة هامدة داخل شقة مفروشة (تفاصيل صادمة)

سبب-مقتل-رنا-بدر-الدين
رنا بدر الدين
Native
Teads
الأربعاء، 28-12-2022 01:15 م

 

 

تصدر اسم الفنانة السودانية رنا بدر الدين محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

 

عرفت رنا بدر الدين بحبها لفن "الراب"، إلا أن شهرتها المفاجئة اليوم، جاءت بسبب مقتلها في جريمة غامضة.

 

كشفت الشرطة السودانية تفاصيل صادمة بشأن مقتل بدر الدين داخل شقة مفروشة بالخرطوم.

 

رنا ماتت مقتولة، بعد تعرضها للضرب بآلة صلبة، على يد ابن مالك الشقة المفروشة (26) عاماً، بعد مشادة بينهما لم يعرف سببها إلى الآن.

 

وعثر مواطن سوداني على جثة الفتاة داخل إحدى الشقق بمقر سكنه بحي الأملاك بالخرطوم بحري، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى الموقع.

 

خلف الباب وجدت الجثة غارقة في الدماء في بداية التحلل، وتوجد آثار ضرب في الوجه والرأس.

 

وتمكن الفريق المختص من تصوير ورفع البصمات وجمع المُخلّفات من مسرح الجريمة، ورفعت الجثة إلى قسم الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية قبل إحالته إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.

وتبين أن المبلغ هو مالك العقار، وأن الشقة مكان وقوع الجريمة مخصصة لابنه وهو غير متزوج، ومنذ أيام أجّر ابنه الشقة لفتاتين، وإحداهما غادرت الشقة وبقيت الأخرى، وقال إن ابنه هو من أبلغه بانبعاث رائحة كريهة ودماء سائلة من داخل الشقة.

 

وتمكّنت شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري، من إلقاء القبض على المتهم الأول ابن صاحب العقار المذكور. والمتهم الثاني "سائق توك توك".

 

المتهم يبلغ من العمر (26) عاماً، ويمتهن الأعمال الحرة، واعترف أن الحادثة المأساوية وقعت السبت 17 ديسمبر، وبدأت بمشادة بينه وبينه المجني عليها، ضربها على أثرها بقطعة خشب في وجهها ورأسها.

 

المتهم شغل جهاز التكييف وأغلق الشقة عليها، وفقا لأقواله في التحقيقات.

 

وكشف عن أن سبب المشادة بينهما يعود إلى أن المجني عليها أساءت إليه بألفاظ نابية، وسرعان ما تطوّرت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بينهما. وأفاد بأنه استعان بالمتهم الثاني - سائق توكُّ توك - لمعاونته على التخلُّص من الجثة.

 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. بكاء الرئيس السيسي تأثرًا بكلمة أشرف عبدالباقي

2950431-733411570

عريس المحلة المعتدي على عروسته: عاوز مراتي ومش هتنازل عنها بحياتي

Capture

فنانة شهيرة تستغيث: هموت أنا وأمي من الجوع وبنفضل يومين من غير أكل