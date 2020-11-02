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العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

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العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة
 
الإثنين، 02-11-2020 09:21 م
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس رودريجو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.

وقال ولي العهد:” بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه”.

 

 

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